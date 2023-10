Secondo quanto scrive il tabloid inglese The Sun, il Liverpool si è aggiunto con forza a Chelsea e Arsenal nella corsa per Osimhen. Jurgen Klopp avrebbe inviato uno scout per seguire il bomber del Napoli dal vivo durante la pausa per le Nazionali. Il nigeriano, però, ha preso parte solo a 60 minuti della prima sfida contro l’Arabia Saudita, saltando poi la gara col Mozambico per l’infortunio.