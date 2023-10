Chi al posto di Anguissa sabato? C’è un favorito

Come riporta Repubblica, Garcia deve fare i conti con i tanti infortuni che hanno colpito i calciatori del Napoli negli ultimi giorni. Uno degli ultimi è stato Zambo Anguissa, che ha riportato una lesione al bicipite femorale che lo terrà fuori per le prossime 2-3 partite. Il tecnico azzurro è ancora indeciso su chi prenderà il suo posto anche se c’è un favorito. Cajuste è in vantaggio su Elmas per affiancare Lobotka e Zielinski nel match fondamentale contro il Verona sabato alle 15.00 al Bentegodi. Lo svedeve, titolare alla prima con il Frosinone, si è dato subito da fare per convincerlo, allenandosi in gruppo appena tornato dalle Nazionali. Per caratteristiche è il sostituto ideale di Anguissa e vedremo se Garcia sarà dello stesso avviso.