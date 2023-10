CdS – Allarme sulle condizioni di Olivera. Cosa filtra da Castel Volturno

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli. L’uruguaiano farà ritorno tra oggi e domani a Castel Volturno. Le sue condizioni, stando a quanto riportato dalla testata, hanno suscitato qualche preoccupazione, visto il modo in cui è uscito dal terreno di gioco nella partita in cui la Celeste ha battuto il Brasile per 2-0. Un pensiero in più, chiarito però da una telefonata. Pare che la sua situazione sia serena. Tuttavia, meglio attendere il suo rientro a Napoli.