Agostinelli sicuro: “Garcia? Buon per lui se ADL è presente”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Per Garcia è meglio che De Laurentiis si faccia vedere spesso perché vuol dire che l’allenatore resta lui. Domani in conferenza Garcia farà vedere la sua forza, la sua sicurezza nel parlare, ma dentro di sé non sarà molto tranquillo. Però, per la squadra, è giusto che dimostri serenità. Il tecnico è quello che deve dare serenità al gruppo, ma dentro non è tranquillo e se lo fosse vorrebbe dire che non gliene fregherebbe nulla. Conte? Immaginavo dicesse no al Napoli”.