ADL presenza costante per la sua squadra: seguirà gli azzurri nelle prossime due trasferte

Come riporta il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis continua ad essere una presenza costante per la sua squadra. Dopo aver diretto le riunioni tecniche e ristabilito un dialogo fluido con Garcia, è pronto a seguire gli azzurri nelle prossime due delicate trasferte che li attendono. Il Patron infatti partirà con il gruppo a Verona e seguirà la partita dagli spalti del Bentegodi e farà lo stesso martedì a Berlino in Champions in occasione del match contro l’Union, fondamentale per indirizzare il passaggio del turno.