Sabatini: “Le parole di ADL su Garcia? Davanti a certe situazioni i giocatori si mettono a protezione dell’allenatore”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Taconazo, in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Si è parlato a proposito della situazione in casa Napoli e del caos nato intorno alla figura di Rudi Garcia, su cui il direttore puntò nel suo passato alla Roma.

“Con le sue azioni, De Laurentiis ha conferito molta forza a Garcia. I giocatori, davanti a certe situazioni, normalmente reagiscono a protezione dell’allenatore. Rudi si troverà con una squadra che lo proteggerà con le prestazioni. A volte le uscite aggressive dei presidenti o dei dirigenti diventano un patrimonio per l’allenatore. I giocatori hanno delle risposte psicologiche imprevedibili, a volte l’aggressione che subisce un allenatore si trasforma in un impegno particolare dei calciatori per cambiare le situazioni. Penso che sia una buona chance da sfruttare per Garcia. Il calcio è fatto da queste azioni che non ti aspetti. Rudi troverà l’osmosi giusta per ottimizzare le risorse nervose dei calciatori e il loro impegno. È un uomo scaltro, furbo, che sa vivere. Riuscirà con leggerezza ed autoironia a portare i calciatori dalla sua parte, gli indicherà il lupo cattivo e si difenderanno tutti contro di lui. L’allenatore saprà trovare un filo conduttore con i giocatori e così tirarsi fuori. Il Napoli rimane una squadra forte e non credo sia Garcia a portarla alla rovina, però l’infortunio di Osimhen genera qualche insicurezza”.