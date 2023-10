Radio Marte: Contatto Giuntoli-agente Zielinski, tutti i dettagli

Secondo quanto è stato riportato da Radio Marte, c’è stato un contatto tra il Ds della Juventus Cristiano Giuntoli e l’agente di Piotr Zielinski per cercare di portare il polacco alla corte di Massimiliano Allegri e così rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Ancora in scadenza di contratto nel 2024, il polacco non ha intenzione di andare alla Juventus, vuole chiudere la carriera a Napoli sperando di rinnovare il prima possibile. Ci sono stati già dei contatti con la società per discutere del suo rinnovo, vanno limati alcuni dettagli tra cui le commissioni degli agenti.