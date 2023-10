Sky – Colloquio a Castel Volturno tra ADL e Garcia: i dettagli dell’incontro

Il Napoli guidato da Rudi Garcia si prepara ad affrontare la delicata gara del Bentegodi contro il Verona di Marco Baroni, ne ha parlato Massimo Ugolini a Sky:” Oggi martedì 17 ottobre attorno alle 16, è arrivato a Castel Volturno il presidente Aurelio De Laurentiis. Non era attesa la sua presenza oggi, era attesa invece per domani. Ha anticipato il suo arrivo per incontrare l’allenatore e i dirigenti. Domani invece incontrerà i calciatori quando saranno presenti anche i nazionali.”

Ha poi aggiunto sul rapporto tra ADL e Garcia:” Il presidente ha spiegato il suo punto di vista a Garcia, gli ha detto di correggere delle situazioni. Lo testimonia la sua presenza a Castel Volturno. Ha garantito il suo sostegno nel momento in cui è sfumata la pista Antonio Conte. Il tecnico francese, in questo momento ha il sostegno della società. Per il presidente è la scelta migliore dopo il no del tecnico salentino e sta cercando quindi di metterlo nelle migliori condizioni per lavorare al meglio. Garcia sa bene che che il suo futuro è appeso ai prossimi risultati della squadra , ma tra i due c’è un rapporto sereno e di rispetto.“