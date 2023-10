Rrahmani pronto al rientro: chi gli farà spazio?

Amir Rrahmani ha finalmente smaltito la lesione alla coscia sinistra ed è pronto a tornare in campo già dalla prossima partita contro il Verona. Un mese di stop per il difensore Kosovaro, che ha saltato anche gli impegni con la Nazionale per tornare al 100% dopo la sosta ed evitare possibili ricadute. In sua assenza, la difesa è stata guidata dal duo inedito Ostigard-Natan considerato il contemporaneo infortunio di Juan Jesus. Entrambi hanno dimostrato di saperci stare lì, soprattutto Natan, che dopo un’iniziale periodo di ambientamento sta pian piano mostrando tutto il suo valore con prestazioni in continua crescita. La domanda ore sorge spontanea “Chi cederà il posto a Rrahmani ora che è tornato?” sarà verosimilmente Ostigard ad accomodarsi in panchina considerando le coppie stabilite ad inizio anno Juan Jesus-Natan sulla sinistra e Rrahmani-Ostigard sulla destra. Contro il Verona pronto allora a fare il suo debutto dal 1′ minuto il duo Natan-Rrahmani, con il norvegese in panchina che scalpita e spera di continuare a scalare gerarchie.