L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su Rudi Garcia alla notizia dell’infortunio di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Garcia del Napoli è stato informato da parte del medico della squadra dell’indisponibilità di Osimhen, per motivi medici. Ora Garcia dovrà adattarsi a questa nuova situazione e trovare un modo per affrontare le partite senza il contributo di Osimhen. Nonostante Garcia sia in carica da tre mesi ha già dovuto fare a meno di Osimhen in passato, questa situazione rappresenta una sfida particolarmente difficile. Garcia avrà probabilmente già in mente un piano alternativo e avrà iniziato a lavorarci su sin da ieri.