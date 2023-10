Iezzo: “Meret deve stare tranquillo, lasciatelo in pace”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha parlato a Febbre a 90, trasmesso su Vikonos Web Radio/Tv:

“Meret? Deve stare tranquillo, con la Fiorentina il pallone di Brekalo gli passa tra le gambe e lì sbaglia, sono quegli errori di scarsa reattività e lo sa anche lui, ma se poi bisogna incolparlo per i risultati del Napoli non ci sto, mi sembra tutto così esagerato! Lo scorso anno anche lui ha contribuito alla vittoria del titolo, ora si cerca di colpevolizzarlo per ogni cosa. Lasciate tranquillo Alex”.