L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre, per la precisione il 25 novembre per la sfida contro l’Atalanta. Si procederà con molta prudenza sul recupero, visto la recidività di questo infortunio per il nigeriano. Anche per evitare che venga convocato in nazionale con un elevato rischio di ricaduta.