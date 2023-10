GdS – Decreto crescita, ecco come cambierà il calciomercato del Napoli

Addio al Decreto crescita. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le strategie di calciomercato per le società italiane di calcio, a partire dall’1 gennaio 2024, cambieranno definitivamente.

La decisione del Governo di revocare gli sgravi del Decreto Crescita ha un impatto diretto sulle società italiane di calcio, per i giocatori arrivati dall’estero con un ingaggio superiore ai 600 mila euro.

Da sottolineare che i benefici sono stati rimossi anche per coloro che hanno sottoscritto un contratto entro il 1° luglio scorso, mentre i calciatori che hanno ottenuto l’agevolazione negli anni precedenti hanno diritto a conservarla.

Dunque, niente più agevolazioni per i giocatori arrivati dall’estero.

Molti club di Serie A, grazie al Decreto crescita, hanno avuto delle agevolazioni per acquistare molti calciatori di valore dall’estero.

Ad esempio, l’Inter ha acquisito Thuram e Pavard, contando su una riduzione delle tasse vicino al 50%. La stessa considerazione va fatta anche per il Milan che in estate ha tesserato Loftus Cheeck, Reijnders, Pulisic e molti altri. Oppure la Juventus per Weah. Nel Napoli, invece, si profila uno stop ai benefici per Lindstrom, Cajuste, Natan.

Il club partenopeo, secondo il quotidiano sportivo, ha scelto di muoversi con molta calma sul mercato e i tre acquisti sono stati tutti effettuati nel mese di agosto. Natan, Cajuste e Lindstrom, messi in ordine di arrivo, avrebbero tutti beneficiato del Decreto Crescita a partire dalla prossima stagione.

Dunque, l’effetto negativo è stimato a circa 2,3 milioni per la società di Aurelio De Laurentiis.