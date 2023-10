Gazzetta dello Sport – Osimhen non verrà forzato, la situazione

La situazione è sicuramente difficile per il tecnico, che si trova ad essere al centro delle attenzioni, e l’assenza di Osimhen non aiuta affatto la situazione della squadra. Speriamo che il Napoli riesca a superare questo ostacolo e dimostrare la propria forza e determinazione nonostante la mancanza di uno dei suoi giocatori chiave. Come ci suggerisce la Gazzetta dello Sport, ritardare il ritorno in campo fino al 25 novembre per la sfida contro l’Atalanta sembra essere una scelta oculata, permettendo a Osimhen di recuperare completamente e di essere al meglio delle sue condizioni fisiche quando tornerà in campo. Inoltre, evitare una convocazione in Nazionale per la prossima pausa internazionale è una precauzione comprensibile per garantire che il giocatore possa concentrarsi sul recupero e tornare al meglio della forma per il Napoli.