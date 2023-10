Attentato a Bruxelles: morto in ospedale il terrorista Lassoued

La procura federale lo ha confermato: l’attentatore di ieri a Bruxelles, Abdesalem Lassoued, è morto alle 9.38 in ospedale. Precedentemente la polizia aveva informato che aveva sparato a un uomo che poteva essere il sospetto attentatore di Bruxelles. Il terrorista era stato trasportato all’ospedale, dove era in rianimazione. 43 anni, di origini tunisine era già noto alle forze dell’ordine e risiedeva illegalmente in Belgio da anni. L’arma con cui ha ucciso due tifosi svedesi è stata trovata addosso al sospettato. Ora è caccia ai complici.