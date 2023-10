Lorenzo Insigne vorrebbe lasciare il Toronto.

Come riportato dal sito di Tuttomercatoweb, infatti, l’ex Napoli avrebbe già desiderio di lasciare il Canada per trovare meta in altre squadre, preferibilmente in zona Europa. Una situazione che accomuna sia Lorenzo che Bernardeschi, entrambi insoddisfatti della gestione della squadra e dei risultati sul campo del Toronto negli ultimi mesi.