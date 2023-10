Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Radio CRC sul momento del Napoli.

Quest’ultimo non ha visto di buon occhio l’intervenuto alla Luiss di ADL nei confronti di Garcia: “Le sue parole non credo siano state in grado di scuotere l’ambiente Napoli dopo un periodo sicuramente non positivo. Ritengo che in estate il presidente abbia sbagliato a non convincere Spalletti a restare ancora sulla panchina azzurra”.