Marolda: “Garcia verrà valutato partita dopo partita, Natan va confermato”

Francesco Marolda, esperto di calcio ed opinionista sportivo, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per discutere della posizione di Rudi Garcia.

Quest’ultimo si è detto soddisfatto di Natan, inoltre: “Credo che la posizione di Garcia verrà valutata di volta in volta. Attualmente è ancora al suo posto perchè ADL non è riuscito a sostituirlo. Su Natan ritengo che abbia offerto prestazioni importanti e gli serva continuità da questo punto di vista per esprimersi sempre al meglio. Vorrei vederlo titolare anche a Verona”.