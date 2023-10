Stanislav Lobotka guiderà il centrocampo della Slovacchia contro il Lussemburgo questa sera.

Nella serie di gare che vedranno diversi calciatori del Napoli impegnati in questi giorni per le qualificazioni ad Euro 2024 e non solo, l’ex Celta Vigo sarà impegnato proprio tra pochi minuti, così come Cajuste con la sua Svezia contro il Belgio in terra belga.