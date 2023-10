Il Napoli lo voleva per il dopo-petagna, ecco chi

A Radio Crc nella trasmissione “Si Gonfia la rete” e intervenuto Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, attaccante del Verona.

“Il Verona fin qui ha fatto una stagione positiva, ha avuto una buona partenza, poi ha avuto un calo ma sabato il Napoli non credo lascerà nulla al Verona. Napoli interessato a Djuric? La scorsa estate c’è stato un interessamento concreto. Doveva andare a sostituire Petagna che però è partito alla fine del mercato e non potevamo lasciarci scappare le occasioni che ci venivano presentate. Verona è stata una piazza appetibile.Per Djuric giocare a Napoli è un sogno, ma il tempo non ha giocato a nostro favore. Dovevamo attendere e così rischiare di perdere occasioni”.