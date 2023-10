Cosa ha pensato Rudi Garcia alle indiscrezioni di Antonio Conte e sulla presenza di De Laurentiis a Castel Volturno. Lo ha raccontato Il Mattino in edicola.

Garcia ha De Laurentiis come tutor, cosa che per lui è difficile accettare. Ha accettato di andare avanti nonostante i contatti con Conte. Ma è una fiducia a tempo indeterminato, su questo non ha bisogno di rassicurazioni,Garcia è un uomo di mondo e di calcio.