Victor Osimhen si sottoporrà a nuovi esami nei prossimi giorni per capire l’entità definitiva del suo infortunio.

Nonostante questo, però, l’edizione de Il Corriere dello Sport non ammette eccezioni per la partita al Bentegodi di sabato prossimo, 21 ottobre: Victor dovrebbe essere assente per tentare di recuperarlo in Champions contro l’Union Berlino o subito in campionato. La sua presenza vale troppo per rischiarne l’utilizzo.