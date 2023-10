Conte A belve: ecco perché non prendo squadre a stagione in corso, Roma e Napoli, un domani ci spero.

Antonio Conte, dopo aver parlato al Festival dello Sport di Trento, si è concesso anche al microfono di Francesca Fagnani per la trasmissione Rai ‘Belve’ L’anticipazione viene resa nota dall’edizione online del Corriere della Sera.

● Fagnani chiede “le piacerebbe allenare Napoli o Roma”

● Conte risponde “Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. Napoli? Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima”. Quello che mi sono pentito di più è quello alla Juventus dopo 3 anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi ed decisi di andar via”