Il Napoli dovrà fare i conti con una grave assenza che peserà nelle prossime settimane, l’attaccante Victor Osimhen non sarà presente in campo per le prossime sei partite. Il Corriere dello Sport scrive: “Lo stop sarà di almeno un mese, Osimhen potrebbe rientrare direttamente dopo la prossima sosta di campionato per le sfide contro Atalanta (25 novembre) e Real Madrid (29 novembre) saltando così le prossime sfide contro Verona, Union, Milan, Salernitana, Union e Empoli”.