Cajuste titolare in Belgo-Svezia: minuti nelle gambe per l’azzurro

Cajuste scenderà dal 1′ in campo stasera nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 tra Belgio e Svezia.

Lo svedese potrà dunque accumulare minuti nelle gambe per tornare a Napoli e preparare poi la sfida esterna contro il Verona, nella quale potrebbe giocarsi le sue carte per partire anche da titolare. L’infortunio di Anguissa apre le porte del centrocampo al centrocampista, che potrà approfittare indirettamente dell’assenza del camerunense per far esplodere le proprie qualità e mettersi in mostra sotto gli occhi di Rudi Garcia.