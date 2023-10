Giuseppe Bruscolotti, ex pilastro del Napoli, ha commentato l’attuale momento degli azzurri a Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Pensavamo che potesse essere un’annata importante per noi, per ora non lo è. Credo che Garcia debba trovare l’assetto definitivo di questa squadra parlando con i giocatori, creando un dialogo con loro. Tutto ciò che stiamo vivendo non fa sicuramente bene all’ambiente partenopeo. Mi riferisco alla vicenda dell’ipotetico esonero di Garcia”.