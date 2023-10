Ancelotti: “Garcia? Ha le sue idee, bisogna dargli più tempo.

Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai soffermandosi su Rudi Garcia e sulla sua posizione sulla panchina del Napoli.

Questo quanto dichiarato: “Garcia ha le difficoltò che hanno tutti gli altri allenatori, se non vinci ti mandano via. Il Napoli ha preso un allenatore che ha le proprie idee e ha bisogno di un pò più di tempo per farle sviluppare alla squadra sul campo. È serio, capace professionale, è solo una questione di tempo. Ha mantenuto la stessa struttura, ha perso Kim, ha preso Natan. Il Napoli tornerà a essere competitivo in campionato“.