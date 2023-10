Szczesny su Zielinski:”E’un leader”

Wojciech Szczesny, portiere della Juve e della nazionale polacca, ha parlato in conferenza stampa del suo compagno di squadra Piotr Zielinski. Ecco il suo commento sul centrocampista del Napoli:”E’ cresciuto? Con o senza fascia, ha qualità calcistiche e grande personalità per essere un leader in campo. Non è un ragazzo che urla e picchia le persone nello spogliatoio. Da questo esempio in campo, è un ottimo giocatore e può creare gioco offensivo. Spero che questa fascia lo aiuti anche a sentirsi responsabile per questa squadra e a fare un altro passo avanti. Non contavo sulla fascia. Sapevo che era possibile, ma penso che il portiere-capitano sia in qualche modo nella media. Ecco perchè non ci contavo assolutamente. Pensavo che potesse essere così e l’allenatore non mi ha assolutamente fatto arrabbiare con questa decisione”.