Giacomo Raspadori ha offerto un’ottima prestazione in Nazionale contro Malta ieri sera.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato la sua partita dandogli un 6,5 in pagella. Un inizio da attaccante centrale e poi da esterno d’attacco dove ha saputo essere un riferimento per i compagni, prezioso in fase di manovra e anche pericoloso in diverse trame offensive.