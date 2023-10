Il Mattino – Capitolo calcioscommesse: i club potrebbero essere penalizzati in classifica

Il capitolo calcioscommesse sta invadendo il panorama delle notizie in Italia da diversi giorni.

Continui retroscena stanno emergendo nel corso di questi giorni dopo le vicende che hanno coinvolto ben quattro giocatori su indicazione di Fabrizio Corona. Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, in questo scenario potrebbero essere coinvolti anche le stesse società di calcio, se dovesse essere accertata la loro piena conoscenza dei fatti accaduti, relativi all’utilizzo di piattaforme online illegali in cui scommettere sulle proprie partite, ad opera di vari tesserati.