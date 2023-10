Gazzetta – A Verona potrebbero giocare insieme Raspadori e Simeone: le ultime

Simeone e Raspadori potrebbero giocare insieme dal 1′ a Verona.

Una soluzione di cui ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, che non esclude anche la conferma del 4-3-3 con il Cholito titolare o Raspadori ad agire da punta. Non è improbabile, però, che mister Garcia possa decidere di passare al suo canonico e consueto 4-2-3-1 con Jack ad agire sulla trequarti dietro l’attaccante argentino. Diversi dubbi di formazione per il tecnico, che ha una sola certezza, ovvero l’assenza di Victor Osimhen in quel di Verona.