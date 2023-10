Di Marzio – L’Italia può qualificarsi ad Euro 2024: la situazione

L‘Italia è in un’ottima situazione di classifica all’interno del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024.

Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, infatti, la squadra di Luciano Spalletti si trova al secondo posto del girone, con una gara in meno, sotto l’Inghilterra di soli 3 punti. Gli azzurri dovranno dunque giocare l’ultima gara valida per le qualificazioni contro la capolista del girone. Una situazione di classifica che, vincendo contro gli inglesi, potrebbe addirittura portare l’Italia al primo posto in caso di vittoria.