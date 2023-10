Verona, Baroni: “Sfida col Napoli? Umiltà e rispetto, ma senza paura”

Marco Baroni, attuale allenatore dell’Hellas Verona, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, in vista del match contro il Napoli.

“Finora abbiamo ottenuto risultati sulla compattezza di gruppo, direi la consistenza. Ora dobbiamo cercare di amalgamare i nuovi arrivi nei ruoli delicati, dove ci sono stati cambiamenti importanti, cioè centrocampo e attacco“, le sue parole.

In vista dei due match difficili per l’Hellas, di seguito il tecnico del Verona ammette di non essere preoccupato di affrontare Napoli e Juventus: “Le partite con Napoli e Juve? Abbiamo ottenuto 3 punti con la Roma, che considero una big che arriverà lontano. Per noi queste sfide sono opportunità da sfruttare, le partite più belle da giocare. Le prepareremo con umiltà e rispetto, ma non paura. Saranno una leva per noi. Gli infortunati? Son convinto di recuperare tutti: Mboula, Cabal, Dawidowicz, Doig e anche Hien che è tornato in gruppo”.