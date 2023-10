Sono usciti ufficialmente i numeri di maglia dei giocatori della Nazionale di mister Spalletti per la sfida contro Malta. I ragazzi del mister di Certaldo devono avvicinarsi alla qualificazione ad Euro 2024. La prestigiosa maglia numero 10 sarà sulle spalle di Giacomo Raspadori, mentre per Alex Meret il numero scelto è il 21 e per Di Lorenzo il numero 2.