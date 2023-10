Stadio Maradona, Manfredi: “Mi piacerebbe tanto portare una finale di Champions League a Napoli”

Il primo cittadino Gaetano Manfredi, intervistato da radio Kiss Kiss, parla dello stadio di Fuorigrotta e dei progetti in per rispondere ai requisiti necessari per uno stadio moderno, in ottica Euro 2032.

“Ho seguito la questione da più di un anno insieme ad Abodi e Gravina. Napoli è tra le dieci città italiane selezionate per essere agli Europei, ma ad oggi il Maradona non ha le caratteristiche per farne parte. Andare allo stadio oggi non significa solo vedere una partita. I nuovi stadi dovranno essere cablati e avere requisiti importanti. A noi piacciono le sfide complicate e vogliamo offrire a Napoli uno stadio all’altezza degli stadi europei”.

Sul desiderio finale di Champions: “Mi piacerebbe tanto portare una finale di Champions League in città, ma ci vogliono lavori e risorse molto importanti. Parliamo di quasi 200 milioni. Siamo in partita, non ci arrendiamo, abbiamo un progetto esecutivo che dev’essere pronto per il 2026 e poi cercheremo le risorse economiche. Non è un momento economico favorevole per il mondo intero, ma se lavoriamo insieme anche col Calcio Napoli e lo Stato italiano, speriamo di fare questo piccolo miracolo”.

Infine conclude esprimendosi anche sul problema parcheggio: “Quelli che stanno sotto lo stadio sono piccoli, c’è spazio per circa 100 auto. Quei parcheggi non sono stai più aperti perchè non hanno avuto le autorizzazioni dai Vigili del Fuoco. Adesso valutiamo di poterli riutilizzare riducendo il numero dei posti disponibili”.