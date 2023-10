Sportitalia – Napoli, Juventus e Barcellona su un ex Napoli, ecco di chi si tratta

Secondo l’edizione odierna di Sportitalia, un ex giocatore del Napoli è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra, ma non è da scartare l’opzione Barcellona.

Si tratta di Jorginho, giocatore che a Napoli è diventato il fortissimo regista che ha poi vinto la Champions League con il Chelsea e l’Europeo con l’Italia.

Secondo Sportitalia, in questo momento il calciatore non sta vivendo un buon momento all’Arsenal. Semplicemente per via del fatto che il suo allenatore Arteta non lo considera affatto una prima scelta.

Ecco quanto riportato: “A riferire la notizia è stato il giornalista Ekrem Konur, con Jorginho seguito con attenzione da Napoli, Juventus e Barcellona. I partenopei hanno bisogno di un’alternativa seria a centrocampo, un giocatore che ha esperienza, conosce l’ambiente e possa dare il cambio a Lobotka senza perdere la qualità del gioco, in attesa di tempi migliori in termini di prestazioni e risultati.

Jorginho, però, è seguito attentamente anche dalla Juventus e dal Barcellona. Una sfida a tre più che interessante dopo che il centrocampista italo-brasiliano ha finito il suo tempo all’Arsenal”.