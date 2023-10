Marino: “Garcia? Per me non era adatto per il post Spalletti”

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, è stato intervistato da Il Mattino ed esprime la sua opinione riguardo la scelta del presidente De Laurentiis sul nuovo allenatore.

“L’allenatore paga l’ingovernabilità ed uno spogliatoio che gli è sfuggito di mano. Ma il problema è all’origine: quando c’è un difetto, poi quello che succede è una conseguenza che rende difettoso tutto il meccanismo. Da quanto ho capito De Laurentiis sarà più vicino alla squadra a Castel Volturno. L’unica cosa da fare a questo punto è l’autogestione e che la squadra si assuma personalmente le responsabilità. Ma ho i miei dubbi.

Esonero Garcia? Non posso rispondere. Non conosco la quotidianità delle cose. Mettiamola così: per me Garcia non era l’allenatore del dopo Spalletti“.