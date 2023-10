Del Genio: “Non sono convinto della permanenza di Garcia, ho paura sia così anche per De Laurentiis”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ di Garcia e della permanenza di Garcia. Queste le sue parole: “Non sono convinto della sua permanenza, ma non devo essere convinto io. La mia preoccupazione è che si sia arrivati a prendere questa decisione senza la convinzione di De Laurentiis. Ad un certo punto sembrava il Napoli stava per uscire dal tunnel, ma la gara con la Fiorentina ci ha detto che ci sbagliavamo. Ora siamo in pieno tunnel, speriamo che il calcio ci regali una sorpresa come fa a volte, perché sarebbe una sorpresa parlare del Napoli che fa risultati con grandi risultati”.