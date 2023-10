CdS – “Garcia, quattro mosse per tenersi il Napoli”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui possibili cambi da parte di Rudi Garcia in vista del Verona.

Secondo il quotidiano sportivo, da questo momento per il tecnico azzurro ogni partita è un esame: l’allenatore, cosciente di non poter sbagliare, conta le carte e scopre di avere ancora tante risorse da sfruttare.

Il primo dubbio di Garcia è il portiere: Meret, è responsabile a prescindere, talvolta, nell’aria greve d’uno stadio stordito, e l’ambiente ha un peso o può crearlo: Gollini ha ricominciato ad allenarsi, torna ad essere un concorrente, ha la personalità e la faccia tosta per affrontare la bufera, ha la considerazione dell’allenatore e diventa un’opzione.

Il secondo quesito è sulla difesa: A difesa completamente schierata – con Rrahmani e Juan Jesus disponibili, s’intende – Garcia può orientarsi liberamente a stabilire le nuove gerarchie. Natan gli piace al fianco di Rrahmani, abbinamento vietato dalla sorte: può succedere al rientro, a Verona, quando si profilerà la formazione. Altrimenti, ed è banale, ritoccherà a Juan Jesus. Oppure sarà una indispensabile rotazione, aspettando poi Union Berlino e Milan.

Ulteriore dubbio è per la fascia sinistra: Adesso dovrebbe toccare di nuovo a Mario Rui: Olivera, il titolare, è in Nazionale, rientrerà dopo aver affrontato il Brasile proprio prima di mettersi in viaggio verso Verona, ma stavolta un po’ di riposo dovrebbe spettargli.

Infine, in dubbio anche Elmas: L’uomo ovunque sta seduto – faticosamente, nervosamente – al fianco di Garcia, anzi più in là, che l’ha dimenticato, tranne nei 131 minuti in cui l’ha utilizzato. Quello delle 47 presenze, dei sei gol, dei tre assist può fare anche l’Anguissa, se Garcia non penserà a Cajuste.