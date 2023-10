Castellacci: “Bisogna fare attenzione ad Anguissa, in 15-20 giorni dovrebbe essere di nuovo al meglio”

L’ex responsabile dello staff medico della Nazionale italiana Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Tra gli argomenti trattati l’infortunio di Anguissa e Osimhen, col primo che rischia di stare fuori quasi un mese. Queste le sue parole: “Nel caso di Osimhen bisogna aspettare gli esami strumentali, ma se è un semplice affaticamento non dovrebbe essere nulla di grave. Le parole del ct della Nigeria fanno capire come non vogliano rischiare il giocatore, consapevoli degli impegni delicati che ha col club. Nel caso di Anguissa invece bisogna avere anche lo scrupolo di attenzionare l’uso di questi calciatori. La lesione di primo grado è quella più lieve, in 15-20 giorni dovrebbe tornare al 100%. Dovrà essere il ragazzo a dire come si sente, prima dell’esame dei sanitari. In linea di massima dovrebbero essere 20 i giorni e non si deve sforzare la muscolatura in maniera prematura, altrimenti lo stop potrebbe diventare più lungo”.