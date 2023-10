Bruscolotti: “Garcia? L’intesa si può ancora trovare. Sui cambi…”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show e ha parlato dell’attuale situazione che sta affrontando la sua ex squadra.

“Situazione Garcia? Ripartire dopo questo polverone sarà difficile. C’è da fare un gran lavoro da veri uomini, compattarsi come una squadra vera e unita. Tutto il gruppo, la società e lo staff tecnico deve chiarirsi e arrivare ad un punto.

Garcia veniva dato per esonerato ed è rimasto per mancanza di sostituti: questo appesantisce tutto. La squadra è ancor forte e può rimettere tutto in piedi.

Reazione esagerata dei giocatori? Ne va dell’immagine di tutti, serve parlare e chiarirsi. L’intesa si può ancora trovare con l’allenatore. Non gesticolare quando si esce è fondamentale, anche i giocatori sono responsabili di questa situazione“, le sue parole.

Poi si esprime anche sul caso scommesse: “Dispiace vedere nuovamente l’ombra del calcioscommesse in Italia. Oggi è davvero inspiegabile, dopo tutti i guadagni che si riescono a fare nel mondo del calcio. Forse questi ragazzi non si rendono conto del ruolo che occupano e queste cose destabilizzano tifosi e appassionati“.