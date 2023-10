Ventura, ex allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “A Garcia critico solo la frase iniziale in cui dice di non aver mai visto il Napoli di Spalletti dell’anno prima. Ora Garcia ha il compito di compattare l’ambiente per salvare la stagione, che ha l’obiettivo di rientrare tra le prime quattro”.