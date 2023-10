“Tudor è molto vicino alla panchina del Besiktas”

Igor Tudor è, con Gallardo, che anche dall’Argentina accostano al Napoli, un’altra idea per la panchina del Napoli qualora dovessero continuare ad esserci difficoltà per Rudi Garcia. Ma dalla Turchia accostano il nome dell’ex allenatore di Verona e Marsiglia al Besiktas.Tudor, secondo quanto scrive Germanijak, sarebbe molto vicino al Besiktas. Ci sarebbero anche alcuni indizi, ovvero la presenza del suo vice Vukas e del preparatore atletico Modric, inseriti dal club nel proprio staff tecnico in attesa del nome del nuovo allenatore. Entrambi fanno parte dello staff di Tudor da anni. L’ex Juve conosce bene il calcio turco avendo allenato Karabükspor e il Galatasaray.