Pardo, telecronista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW. Queste le sue dichiarazioni sul Napoli: “Garcia ci sta mettendo del suo con delle sostituzioni quasi provocatorie, ma non è solo colpa sua. In carriera ha fatto cose importanti e non è l’unico ad avere responsabilità. Far passare Garcia come brocco ora è eccessivo”.