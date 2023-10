Iezzo: “Datevi una svegliata, tocca a voi, è arrivato il momento”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione del club azzurro

Ecco le sue parole: “E’ arrivato il momento che il gruppo torni ad essere unito, forte, ambizioso e con la sana cattiveria che l’anno scorso ha fatto la differenza. E’ bisogna farlo in fretta: se si vuole pensare di rimettersi in carreggiata, serve un cambiamento netto già alla prossima partita. Rudi Garcia delegittimato dal presidente e non in sintonia della squadra: è giusto che resti? Molto spesso le dichiarazioni del presidente non sono troppo carine: De Laurentiis ha definito Garcia terza scelta…”.

Poi Iezzo ha continuato: “Fossi in Garcia adesso proverei a far cambiare idea al presidente e a dargli una risposta diversa da quella vista finora. La chiave è il rapporto con la squadra: da fuori possiamo giudicare poco, la differenza la fanno i giocatori e l’allenatore. Si deve ripartire. Si è trovato in Garcia il capro espiatorio del Napoli, ma i giocatori devono darsi una svegliata, perché in campo ci vanno loro e non vedo la giusta cattiveria, la voglia di vincere. Tocca anche a loro. Soprattutto a loro”.