Ventura: “Garcia aveva tra le mani un diamante che è stato frantumato. Conte? Avrebbe portato difficoltà tecniche”

Gian Piero Ventura, ex allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione che stanno attraversando i partenopei. “Il gioco del Napoli si è imbastardito, prima era un meccanismo perfetto ed oliato. Se non ci sei dentro non puoi capire il perché e le motivazioni di questa involuzione. Adesso c’è la verticalizzazione dalla trequarti, prima attraverso ad un gioco dal basso si riusciva ad arrivare in porta con una manovra avvolgente attraverso il possesso. non so quello che sta succedendo, però è ovvio che ci sono delle difficoltà di rapporto, è strano vedere atteggiamenti così forti dei giocatori. Garcia aveva tra le mani un diamante che piano piano è stato frantumato. L’immagine dello scudetto vinto l’anno scorso andava tutelata nella maniera migliore. L’allenatore si deve mettere a dispsizione della squadra. Non si può dichiarare ad inizio stagione che non conosceva la squadra e come giocava. Ormai il danno è già stato fatto. Ora bisogna salvare il salvabile. Bisogna centrare la Champions. L’arrivo di Conte avrebbe portato difficoltà tecniche. Giocatori come Politano e Kvaratskhelia potevano essere penalizzati dal 3-5-2. Ora bisognerebbe confrontarsi con la squadra e capire cosa non va. Se con Garcia o con un altro tecnico bisogna ripartire dal 4-3-3. Ci vuole un bagno di umilità da parte di tutti. Fare due passi indietro se è necessario. I gesti di Politano e Kvara sulle sostituzioni ad esempio non sono accettabili, bisogna ricostruire una serie di rapporti, ed è un peccato visto tutto quello che è successo l’anno scorso vedere giocare così gli azzurri”.