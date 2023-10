Ucraina-Italia, la Uefa ha ufficializzato la sede: si giocherà in Germania

La Uefa ha ufficializzato la sede della partita Ucraina-Italia, ultima gara delle qualificazioni agli Europei del 2024 del gruppo C in programma il giorno lunedì 20 novembre. La sfida si terrà alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Dunque, l’ultimo impegno valido per guadagnare l’accesso diretto alla manifestazione si terrà in terra teutonica, proprio dove andrà in scena il torneo. La qualificazione della selezione guidata da Luciano Spalletti non è ancora certa, e l’esito del match contro gli ucraini potrebbe essere decisivo.