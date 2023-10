Novellino: “Garcia mi piace, bisogna dargli il giusto tempo”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha parlato del momento negativo che sta vivendo il Napoli in un’intervista rilasciata a Tag24. Ecco cosa ne pensa della questione Garcia:

“Credo che De Laurentiis non sia stupido, ha scelto Garcia per un motivo. Guardate la sua avventura a Roma, quando il francese ha sostituito sempre Luciano ha fatto un lavoro egregio. Ritengo che bisogna avere pazienza, Garcia non è scarso, bisogna dargli tempo. Cosa che secondo me dovevano fare pure con Sousa alla Salernitana. Anche lì, troppa fretta nel mandare via il portoghese che reputo un ottimo allenatore”.