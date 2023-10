Gabri Veiga: “Sono orgoglioso della scelta che ho fatto. Vi svelo i motivi”

Gabriel Veiga è stato l’oggetto del desiderio del Napoli quest’estate. Sembrava fatta, si aspettava soltanto l’arrivo del calciatore a Villa Stuart. L’ex Celta Vigo ha poi preferito accettare Al Ahli. Una scelta improvvisa, avvenuta nella notte, e che ha spiazzato non solo Napoli, ma tutto il mondo del calcio. Tantissime le critiche al giovane centrocampista. Dopo circa due mesi dall’accaduto, Veiga ritorna a parlare a Cadena Ser. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Non sono andato in Arabia Saudita per soldi. Capisco che ognuno ha la sua opinione, ma c’erano altre ragioni che hanno fatto pendere la bilancia e sono molto orgoglioso della scelta che ho fatto. Quali? Alla fine, tra tutte le opzioni che stavo valutando, credo sia stata quella che mi ha permesso di crescere come calciatore, di maturare e di continuare a crescere nel mondo del calcio.

Un allenatore giovane, una squadra con tante stelle e un campionato che sta crescendo molto. È stato un passo per guardare al futuro, anche se ci sono molte persone che non lo capiscono. Jaissle mi chiamava molte volte al giorno e questo l’ho apprezzato molto in termini di fiducia”.