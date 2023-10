De Giovanni: “Non credo alle parole di Conte, ma il Napoli…”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare della situazione in casa Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte che subentra lo ricordo solo al Tottenham e gli dava 17 milioni netti all’anno, subentri in qualsiasi ruolo per quei soldi, anche di pilota di F1. Non so che tipo di dialogo abbiano avuto lui e De Laurentiis, perché alla famiglia ed al riposo non ci credo. Il Napoli non può permettersi economicamente di non entrare nelle prime 4 e non passare questo turno di Champions, balla una cifra enorme, anche perché ci sarebbe una svalutazione dei giocatori. Tra una cosa e l’altra, penso che la cifra si aggiri intorno ai 200 milioni di euro che, per una squadra come il Napoli che ha la sola oculatissima di uno straordinario imprenditore, sarebbe un grande problema”.